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Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
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Niğde'de 2 gün boyunca haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan ve sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkili, kiraladıkları dairede çekiçle vücutlarına defalarca vurularak öldürüldü. Dehşete düşüren olayla Yalçın'ın kocası gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde haber alınamayan 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

DARP VE YARA İZLERİ VARDI

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

YASAK AŞK CİNAYETİ Mİ?

Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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