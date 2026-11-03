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Niğde'de 3 proje için protokol imzalandı

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Niğde'de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan 3 sivil toplum kuruluşunun projeleri için protokol imzalandı.

Niğde'de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan 3 sivil toplum kuruluşunun projeleri için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin "Arama Kurtarma Kapasite Geliştirme Projesi", Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir Projesi" ve Atlas Umut Otizm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Mavi Umutlar Projesi" desteklenmeye hak kazandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, protokol Vali Nedim Akmeşe ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akmeşe, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaçlara çözüm üretilmesinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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