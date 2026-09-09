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Niğde’de 21 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Niğde’de 21 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
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Niğde Valiliğinin himayesinde, hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen uzaktan kumandalı 21 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Niğde Valiliğinin himayesinde, hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen uzaktan kumandalı 21 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Valilikte düzenlenen programda, akülü tekerlekli sandalyeleri ailelere teslim eden Vali Nedim Akmeşe, sandalyelerin ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağına ve hareket özgürlüklerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Toplumdaki dayanışma ve gönül birliğinin önemine dikkati çeken Akmeşe, desteğinden dolayı hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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