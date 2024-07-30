Niğde'de 168 Proje İçin Toplantı Yapıldı

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığı gerçekleştirilen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Haziran itibariyle kentte, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 168 proje bulunduğunu söyledi.

Projelerin 54'ünün tarım, 50'sinin ulaştırma, 29'unun kamu hizmetleri, 17'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji, 4'ünün kültür ve turizm sektörlerine ait olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İlimizde yürütülmekte olan 168 projenin toplam değeri 20 milyar 897 milyon 98 bin liradır. Bu projeler için toplam 2 milyar 759 milyon 835 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 950 milyon 634 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme yüzde 34,45'tir."