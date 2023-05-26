Niğde Belediyesi'nin Araç Filosu Gün Geçtikçe Büyüyor

NİĞDE - Niğde Belediyesi araç ve ekipman desteğini genişletmeye devam ediyor. Niğde Belediyesi araç filosuna 14 yeni araç girdi.

Yeni alınan 14 aracın hizmete başlaması ile ilgili yapılan törene AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Ak Parti İl Başkanı Nuri Ayduğan, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin ve birim müdürleri katıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;" Bu zamana kadar belediye olarak, kiralık araçlara son verip bu araçlara ödenen tutarlarla hemşehrilerimize farklı alanlarda hizmet verecek 88 yeni araç satın alarak araç parkımıza kazandırdık. Göreve geldiğimizde kiralık araçlar vardı. Biz bu uygulamaya son verip, kiralama parasına araçları belediyemize kazandırdık. Kiralamak için harcanacak parayı kendi bünyemize kattığımız araçları almak için kullandık. Geçen senelerde araç kiralama yöntemine son verip leasing yöntemiyle yeni araçların alımını gerçekleştirdik. Bu yöntemle maliyetini 3 yılda amorti edecek şekilde, aralarında iş makinesi ve özel donanımlı araçların da yer aldığı toplamda 88 tane aracı satın alarak belediyemizin araç filosunu güçlendirdik. Halihazırda belediyemizde kiralık araç bırakmadık" diye konuştu.

"Borçsuz bir belediyeyiz"

Başkan Özdemir; Türkiye'deki en borçsuz belediye olduklarını söyleyerek, borçlanmadan şehre yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Özdemir; "Çok şükür yatırımlarımızı yapıyoruz. Borçlanmadan şehrimize yatırım yapıp, şehrimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlıyoruz. Maliye ve SGK dahil ne devlete ne de özel sektöre borcumuz yok. Çalışma arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkür ediyorum" dedi. Yaptıkları çalışmaların büyükşehirler tarafından örnek alındığını da sözlerine ekleyen Başkan Özdemir; "Leasing yöntemini Türkiye'de ilk kullanan belediyelerden bir tanesiyiz. Daha önce SCADA sistemi ile tasarruftan kar paylaşım modelini yapmıştık. Daha sonra bu kullandığımız model örnek alınarak yönetmeliklerde yazmaya başladı. Böylelikle Türkiye'deki büyükşehir belediyelerine örnek olduk. Çok büyük projeler yapmaya devam ediyoruz. Şehrimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Niğde'ye kazandırdığımız bu önemli yatırımlar için başta cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.