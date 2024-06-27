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Niğde Belediyesi 100. Yıl Bulvarı'nı 15 Temmuz'da açmayı planlıyor

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Niğde Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla yapılan 100. Yıl Bulvarı'nın 15 Temmuz'da hizmete sunulması planlanıyor. Bulvar, Alparslan Türkeş Bulvarı'na alternatif olarak inşa edildi ve 3 bin 200 metre uzunluğunda olacak. Ayrıca bulvarın ortasında tramvay hattı için altyapı çalışmaları da yapıldı.

Niğde Belediyesince trafik yoğunluğunun hafifletilmesi amacıyla yapılan 100. Yıl Bulvarı'nın 15 Temmuz'da açılması planlanıyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı'na alternatif yol olarak yapımına başlanan 30 metre genişliğindeki 100. Yıl Bulvarı'ında sona gelindi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bulvarda çalışmaları inceledi, son durum hakkında bildi aldı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak 100. Yıl Bulvarı'nı 15 Temmuz'da hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'na paralel olarak yaklaşık 2 yıl önce yapımına başladıkları bulvarın, Derbent Mezarlığı'ndan başlayarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsüne kadar 3 bin 200 metre uzunluğunda olacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Doğalgaz hattı, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, telekom hattı dahil olmak üzere tüm altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarına başladık. Yolun tam olarak oturması için de kış mevsiminin sonlanmasını bekledik. Yaz mevsiminin başlangıcıyla yeniden çalışmalara başladık. Bulvarın ortasındaki 7-8 metrelik boşluk, ileriki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan tramvay yolunun altyapısını oluşturuyor. Tramvay hattının Derbent Mezarlığı'ndan, kampüsün içine girecek şekilde planlıyoruz. Üniversitemizle ortak çalışıyoruz. Nüfusla ilgili kriterler sağlandığında tramvay yolumuz hazır olacak. Sadece rayları döşeyip tramvayı getirmek kalacak geriye. "

Özdemir, tramvay güzergahının Bor ilçesine kadar ulaştırılması yönünde hedef belirlediklerini aktararak, "Biz kampüse kadar olan kısmını tamamen hazır hale getiriyoruz. Burası kısa süre içerisinde önce araç trafiğe açılacak. Sonra yaya ve bisiklet yolları da hazır hale getirilecek. İleriki zamanlarda da bu yolumuzdan tramvay da geçecek." dedi.

100. Yıl Bulvarı'nda 7,5 metrelik çift şeritli yol, 2 metrelik tek taraflı kaldırım, 5 metrelik yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolu ile 8 metrelik tramvay hattı alanı ve 4 kavşak yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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