Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, öğretmenlerin güçlü Türkiye'nin ve aydınlık yarınların en önemli teminatı olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin maddi ölçülerle karşılık bulamayacak kadar kutsal ve saygın bir meslek olduğunu ifade eden Özdemir, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren önemli kişiler olduğuna dikkati çekti.

Öğretmenlerin çocukları ve gençleri vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler! Yeni nesil, sizin Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözüyle bir milletin kaderini şekillendiren asıl gücün öğretmenlerimizin emeği ve gayreti olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Ne var ki cehalet karanlığını aydınlatmak için çıktıkları bu mukaddes yolculukta, kaleminden ve vatan sevgisinden başka hiçbir gücü olmayan nice kahraman eğitimcimizi hain terör saldırılarında toprağa verdik. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor sağlık, huzur ve başarı dolu nice yıllar diliyorum."

Kaynak: AA