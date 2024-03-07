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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Projelerini Tanıttı

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Yerel seçimlerde AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise Niğde'nin daha yaşanabilir bir kent olacağını söyledi.

Yerel seçimlerde AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir projelerini tanıttı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, Niğde'nin daha yaşanabilir kent olacağını söyledi.

Niğde'yi Anadolu'nun incisi haline getireceklerini belirten Uzkurt, "Hep birlikte kol kola vererek bu kente hizmet vereceğimize söz veriyorum. Bugünden sonra bir kat daha fazla çalışarak seçimlerin bayram havasında geçmesini umut ediyorum. Bu kentin geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği "Kale Çevresi Yenileme ve Koruma", "Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj", "Efendibey Sosyal Konut" ve "Nar Sosyal Konut" projeleri hakkında bilgi verdi.

Pandemi ve depremin üst üste geldiğini, bu süreçte zorlandıklarını aktaran Özdemir, "Geçtiğimiz 5 yıl çok zorlu bir dönemdi, böylesine zorlu bir dönemde belediye olarak yaptıklarımızı görüyorsunuz. Niğde halkı bu şerefli görevi 5 yıl boyunca bana emanet etti, biz de emanete ihanet etmedik. Bu emaneti daha iyi yere taşıdık. Önümüzdeki 5 yıl için yeniden talip olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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