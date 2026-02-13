Haberler

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kesler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kesler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, 2025 yılına damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kesler, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen kareleri değerlendirdi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kesler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Nurettin Kesler, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ve "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy veren Kesler, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
