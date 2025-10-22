Haberler

Nicolas Sarkozy Cezaevinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Güncelleme:
Fransa'da 'Libya davası' kapsamında hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cezaevinde 2 polis tarafından korunacak. İçişleri Bakanı, eski Cumhurbaşkanı'nın üzerindeki tehditlerin daha ciddiyetle ele alındığını açıkladı.

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi cezaevinde 2 polisin koruyacağı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu Europe 1 radyosunda, dün cezaevine giren Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için alınan önlemlere değindi.

Nunez, cezaevinde 2 polisin Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için gerektiği müddetçe görevli olacağını belirterek, "(Eski) Cumhurbaşkanı sürekli korunuyor. Tabii ki o da diğer vatandaşlar gibi ancak eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin üzerinde biraz daha ciddi tehditler bulunuyor. Dolayısıyla karar alındı ve derhal uygulandı." ifadelerini kullandı.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da dün cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
