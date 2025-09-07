Haberler

NG Afyon MotoFest'te Buluşma: Ünlü Sanatçılar Sahne Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da süren NG Afyon MotoFest kapsamında dördüncü günde ünlü sanatçılar Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer sahne aldı. Konserde Hakkı Bulut'a 'Ustalara Vefa Gecesi' kapsamında hediyeler takdim edildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği sürüyor.

Etkinliğin dördüncü gününde Motor Sporları Merkezi'nde Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer sahne aldı.

Ünlü sanatçılar konserde sevilen şarkılarını söyledi.

Konserde ünlü sanatçı Hakkı Bulut'a "Ustalara Vefa Gecesi" kapsamında hediyeler takdim edildi.

NG Afyon MotoFest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, konserlerin eğlenceli ve coşkulu geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Manchester United'dan Türkiye'ye transferler üst üste! Şimdi de Eyüpspor'a

Manchester'dan ülkemize transferler üst üste! Şimdi de Eyüp'e
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü: Asla mümkün değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.