NG Afyon MotoFest'te Buluşma: Ünlü Sanatçılar Sahne Aldı
Afyonkarahisar'da süren NG Afyon MotoFest kapsamında dördüncü günde ünlü sanatçılar Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer sahne aldı. Konserde Hakkı Bulut'a 'Ustalara Vefa Gecesi' kapsamında hediyeler takdim edildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği sürüyor.
Etkinliğin dördüncü gününde Motor Sporları Merkezi'nde Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer sahne aldı.
Ünlü sanatçılar konserde sevilen şarkılarını söyledi.
Konserde ünlü sanatçı Hakkı Bulut'a "Ustalara Vefa Gecesi" kapsamında hediyeler takdim edildi.
NG Afyon MotoFest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, konserlerin eğlenceli ve coşkulu geçtiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel