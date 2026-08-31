İklim Zirvesi Sona Erdi: Gençlerden Antalya Antlaşması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde düzenlenen "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı" sona erdi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programda, 5 gün boyunca gençlerin iklim diplomasisine aktif katılımına yönelik çeşitli paneller ve oturumlar düzenlendi.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerden oluşan 200 delege, "Gelişmiş Ülkeler Bloku", "Gelişmekte Olan Ülkeler Bloku", "Geçiş Ekonomileri Bloku", "Petrol Doğal Gaz Üreticisi Ülkeler Bloku", "Yağmur Ormanları ve Biyoçeşitliliği Zengin Ülkeler Bloku", "Ada Ülkeleri ve İklim Krizine Karşı Kırılgan Ülkeler Bloku" başlıklarında toplantılar yaptı.

Toplantılarda, iklim kriziyle mücadele ve ülkelerin alabileceği önlemler konuşuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda delegeler tarafından "Antalya Antlaşması" isimli çözüm önerisi metni oluşturuldu.

"44 farklı milletten, Türkiye'den de 40 ilden buraya öğrenciler getirdik"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, programa katılan delegelerin kapsamlı bir eleme ve mülakat sürecinden geçirildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) müzakere süreçlerinin benzerini simülasyon kapsamında deneyimlediklerini belirten Gökgöz, "Tamamıyla 44 farklı milletten, Türkiye'den de 40 ilden buraya öğrenciler getirdik. Başvurularımız 1000'in üzerindeydi. Burada 200 delege seçtik. Ciddi bir İngilizce mülakatı ve bu alanda çalışmış olması gerekiyordu." dedi.

Gökgöz, delegelerin çalışmalarının "Antalya Anlaşması" adı altında sonuçlandırılmasının hedeflendiğini kaydederek, "Altı oturumdan 4'ünü, bütün 4 grup onayladığında Antalya Anlaşması olarak biz bunu deklare edeceğiz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un açılışlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu program bizim için son derece verimli oldu." diye konuştu.

Programın gençlerin çevre ve iklim alanındaki çalışmalarına katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Gökgöz, buradaki gençlerin her birinin kendi ülkelerinde Türkiye'deki gibi birer "cemre" olmasını da istediklerini ifade etti.

"Antalya'daki COP 31'e giden yolculuğumuzun ilk adımını atıyoruz"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gülnar Ayata, kapanış programında yaptığı konuşmada, delegelerin program boyunca müzakere ettiğini, farklı bakış açılarını tartıştığını ve ortak noktada buluşmak için çalıştığını söyledi.

Programdaki "Yeşil Bölge"de iklim diplomasisi, inovasyon ve girişimciliğin bir araya getirildiğini dile getiren Ayata, "Cemre Vakfı Derin Mavi Projesi aracılığıyla kelimelerden eyleme geçtik. Dün hep birlikte deniz çayırı diktik. Dolayısıyla bugün sadece 'NextGen COP 30.5'in kapanışını yapmıyoruz. Antalya Bildirgesi'ni yanımıza alıyoruz. Sizin seslerinizi yanımıza alıyoruz. Antalya'daki COP 31'e giden yolculuğumuzun ilk adımını atıyoruz." dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen delegelerin programdaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin çevresel faktörlerin yanı sıra ekonomik, toplumsal, jeopolitik ve teknolojik boyutları bulunduğuna dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Teknoloji anlık bir çözüm gibi görünse de her zaman öyle olmuyor. Dolayısıyla çevresel, ekonomik, sosyal, jeopolitik ve teknolojik bu beş bileşene dair tartışmalar karmaşık bir problemi beraberinde getiriyor. Bu karmaşık, dinamik ve değişken problemin çözümü için benim yaşımdakiler yıllardır çabaladı ve hala çabalıyoruz. Ama durum ortada. Verdiğimiz sözleri bile tutamıyoruz. '1,5 santigrat derece' dedik, şimdi 2 diyoruz. Belki yarın 3 diyeceğiz. Bu da meselelerin sadece hedefler koymak değil, bunların nasıl uygulanacağı olduğunu gösteriyor."

Programda, komitelerde hazırladıkları çözüm önerileriyle öne çıkan, çalışmalara aktif katılım sağlayan ve konuşmalarıyla başarılı bulunan delegelere plaket verildi.

Kapanış programının ardından dünyanın farklı bölgelerinden gelen 200 delege, BM'nin "1,5 santigrat derece" hedefine dikkati çekmek için fener yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: AA