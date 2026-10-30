New Yorklular, Trump'ın ara seçim sonrası İran'a yeni saldırı planına karşı çıkıyor

ABD halkı, Amerikan yönetiminin Kongre ara seçimlerinden sonra İran'a karşı yeni saldırı fikrini onaylamadıklarını belirtiyor, bunun ülke ekonomisini daha da kötüleştireceğine ve dünyayı "daha güvensiz" kılacağına inanıyor.

New York'ta AA muhabirine konuşan bazı Amerikan vatandaşları, Başkan Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden sonra İran'a yeni saldırı düzenleyebileceği yönündeki hazırlıklara, ülkenin güvenliği veya ekonomisiyle ilgili hiçbir sorunu çözmeyeceği düşüncesiyle karşı çıktıklarını söyledi.

ABD dış politikasındaki girişimleri öngörmenin mümkün olmadığı görüşünü paylaşan ABD vatandaşları, "başka bir ülkeyi bombalama ve vatandaşlarını öldürme hakkına kimsenin sahip olmaması" gerektiğini vurguladı.

New York sakinlerinden Jamie Baeuir, "İran'a girmeye hakkımız yoktu, bombalamaya hakkımız yoktu, insanları öldürmeye hakkımız yoktu. Askerlerimizin o bölgede bulunmaması gerekiyor." diyerek, Tahran yönetimine karşı yılın ilk aylarında düzenlenen saldırıların büyük bir ekonomik çalkantıya yol açtığını söyledi.

Baeuir, yaklaşık bir hafta sonra yapılacak Kongre seçimlerinden sonra yeni saldırı başlatma düşüncesine karşı çıktı.

Ayrıca Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalmaya devam eden Filistinlilere dikkati çeken Baeuir, "Masum insanları açlığa mahkum ediyoruz. Tıbbi bakıma erişimlerini engelliyoruz. Bu, düpedüz insanlık dışı bir durum." dedi.

Yahudi asıllı ancak siyonizm karşıtı olduğunun altını çizen Baeuir, "Yaşananlar, beni bu dünyada daha güvensiz hissettiriyor. ABD ve İsrail'in attığı adımlar, Amerikalılar, İsrailliler, Filistinliler ve İranlılar dahil herkesi daha güvensiz hale getiriyor." diye konuştu.

"Eğer gerilim tırmanmaya devam ederse neler olabileceğini kestirmek mümkün değil"

Başkan Trump'ın 3 Kasım sonrası İran'a yeniden saldırma ihtimaliyle ilgili endişelerini paylaşan ABD vatandaşı emekli Robert Queenquest, ülkesinin İran'a karşı başlattığı savaşın "korkunç bir hata" olduğunu savundu.

"İran'a yapılacak yeni bir saldırı, dünyayı daha güvenli değil çok daha kötü bir yer haline getirecektir." diyen Queenquest, dünyanın nükleer felaketin eşiğinde bulunduğunu, ABD, Rusya ve İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu söyledi.

Queenquest, "Eğer gerilim tırmanmaya devam ederse neler olabileceğini kestirmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD vatandaşı Sandy de "Trump'ın dış politikamızla ilgili yaptıkları, kendisini Putin ve Çin ile aynı hizaya getirmesi, beni son derece üzüyor." dedi.

Trump'ın İran'a karşı savaşı tırmandırmak için Netanyahu ile işbirliği yaptığını söyleyen Sandy, "Yaptığı şey çılgınca, ülkeye kendi eliyle zarar veriyor ve bu durum artık Avrupa'ya da sıçradı. Bu, kimsenin hayrına değil." yorumunda bulundu.

Sandy, Başkan Trump'ın, seçim öncesi petrol fiyatlarının daha fazla yükselmemesi amacıyla İran'a ikinci saldırıya geçmek için ara seçimleri beklemek zorunda olduğunu söyledi. "O ve Netanyahu, seçim sonrasında İran'a saldırmayı planlıyorlar, böylece fiyatlar artsa bile ara seçimleri etkilemeyecek." diyen Sandy, bu düşüncenin "saçma" olduğu görüşünü paylaştı.

"Bu savaş, ABD'yi iflas ettiriyor ve tüketicileri çileden çıkarıyor"

New York sakinlerinden Barry Gooser da İran'a yönelik ilk saldırı sürecinin ABD ekonomisi için "büyük yük" olduğunu dile getirerek "Ordumuzu tamamen ihmal ettiği için (Savunma Bakanı) Pete Hegseth görevden alınmalı. Ordu ise kontrolden çıkmış durumda." diye konuştu.

Gooser, Kongre seçimleri sonrası yeni saldırı planının "çok berbat bir şey" olduğu görüşünü paylaşarak "Petrol, doğal gaz ve gübre için (daha fazla) para ödemek zorunda kalacağız. Bu savaş, ABD'yi iflas ettiriyor ve tüketicileri çileden çıkarıyor. Sıradan insanların bunu karşılayacak gücü yok. Bu savaşın durması gerek." dedi.

İran'a karşı savaşmanın "gereksiz" olduğunu vurgulayan Gooser, "Bu, Netanyahu'nun savaşıydı. Trump'ı buna ikna etti." ifadelerini kullandı.

ABD vatandaşı Linda da ara seçimler için erkenden oyunu kullandığını anlattı.

ABD'de benzin fiyatlarının düşeceğine inanmadığını söyleyen Linda, Trump'ın bu durumdan "kazanç sağladığını" iddia etti.

Trump'ın seçilme sürecinde savaşları durdurma sözünü hatırlatan Linda, "Taraflardan biri bir saldırı gerçekleştirdiğinde diğeri de buna karşılık vermek zorunda kalıyor. Sürekli bir gidip gelme hali, bitmek bilmeyen bir savaş." diyerek savaşa karşı olduğunun altını çizdi.

"Seçime günler kala savaşın daha da tırmanmasını istemiyor"

ABD'nin İran'a saldırılarının ülke ekonomisine darbe vurduğu görüşünü savunan New Yorklu Courin, Donald Trump'ın süreçle ilgili "dikkatli adımlar attığını" dile getirdi.

"(Trump) Olayları sonrasını da düşünerek son derece sistemli bir şekilde kurguluyor ancak seçime günler kala savaşın daha da tırmanmasını istemiyor." diyen Courin, bunun ülkeye şimdiye kadar hiçbir faydasının olmadığını, gelecekte de olmayacağını söyledi.

İsmini vermek istemeyen New York sakini ise Trump yönetiminin, İran'a karşı olası yeni saldırı planına tepki göstererek "Akıl alacak iş değil. Tiranlar, (Jeffrey) Epstein olayında bizzat katkıda bulundukları kötülüklerden insanların dikkatini uzaklaştırmak istiyor. Savaş suçları, cinsel suçları örtbas etmek için işlenir. Epstein ile ilgili haberler giderek çoğaldı ve tam o sırada savaşa girildi. Tiranların, insanların dikkatini başka yöne çekmek, para toplamak ya da benzeri amaçlarla başvurduğu tipik bir yöntemdir bu." diye konuştu.

Kaynak: AA