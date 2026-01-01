NEW ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı New York'taki Times Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, yeni yıla konfeti yağmurunun altında girdi.

Başta New Yorklular olmak üzere çeşitli eyaletlerden ve ülke dışından gelen turistlerden oluşan çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren New York Polis Teşkilatının (NYPD) kurduğu kontrol noktalarında toplanarak sıra oluşturmaya başladı.

Yerel saatle 15.00'ten sonra polis, kutlamaya katılacakları tek tek arayarak Times Meydanı'ndaki alanlara almaya başladı.

Kutlama alanında halka açık tuvaletin bulunmaması ve bariyerlerden geçtikten sonra çıkışa izin verilmemesi nedeniyle birçok kişinin yetişkin bezleriyle alanda saatlerce beklemesi tartışma konusu oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Soğukta 18 saat beklemeyi, tuvalete gidememeyi ve sadece 60 saniye boyunca topun düşüşünü izlemeyi hayal edin. İnsanlar, bazılarımız için hala bir gizem olmaya devam ediyor." şeklindeki yorumu dikkati çekti.

Kutlamaya gelenlerin şemsiye, sırt çantası, alkol ve büyük paketler getirmesine izin vermeyen polis, terör tehdidine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Times Meydanı'ndaki kutlamalar yüzünden civardaki birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

NYPD'den K-9, bomba imha ve acil durum gibi özel birimlerin yanı sıra helikopterler, dronlar, liman ekipleri ve siviller de dahil olmak üzere binlerce polis görev aldı.

Kutlamaların teması: "Amerika250"

Times Meydanı'ndaki kutlamaların teması, 2026'nın ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü olması sebebiyle "Amerika250" olarak belirlendi.

Yerel saatle 18.00'de başlayan kutlama programı, gece yarısına kadar hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olmasına rağmen konserler, dans gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Ana sunuculuğunu Jonathan Bennett ile Jeremy Hassell'in yaptığı gece boyu süren program boyunca Diana Ross, Little Big Town ve Maren Morris gibi müzik ve dans grupları, performanslarını sergiledi.

Saatler 23.59'u gösterdiğinde New York Belediye Başkanı Eric Adams, görevini yeni seçilen Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye devretmeden önce son kez 60 saniyede inecek ışıklı kristal topun düğmesine bastı.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulden oluşan, 5 bin 280 dairesel kristalle süslenmiş, 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki ışıklı küre, geri sayım ile 27 metrelik direkten aşağı bırakıldı.

Kristal topla yeni yılın ilk dakikalarında binaların çatılarından bırakılan konfetiler ile piroteknik gösterisi, Times Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu.

Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gece yarısından sonra Ray Charles'ın "America The Beautiful" şarkısı eşliğinde bir tona yakın kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan ikinci dalga konfeti yağmuru da gerçekleştirildi.

Aynı anda başta New York'un en önemli sembollerinden Özgürlük Heykeli civarında olmak üzere şehrin farklı noktalarında havai fişek gösterileri devam etti.

Ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden canlı yayımlanan New York'taki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Dünyada ilgi çeken Times Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve Kovid-19 salgını dönemindeki kesintiler haricinde 1904'ten bu yana halka açık yapılıyor.

Trump, yeni yıla Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği partiyle girdi

ABD Başkanı Donald Trump da yeni yıla Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği partiyle girdi.

Smokin giyen Trump, eşi Melania ile yılbaşı partisine gelirken gazetecilere 2026 için dünyada barış dilediğini söyledi.

New York kentinin dışında başta başkent Washington olmak üzere ülkenin doğu yakasındaki birçok şehirde yeni yıl dolayısıyla havai fişek gösterileri yapıldı, saat farkından dolayı Los Angeles ve San Francisco gibi şehirlerin bulunduğu batı yakası ise 3 saat sonra yeni yıla girmeye hazırlanıyor.