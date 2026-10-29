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New York'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

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BİRLEŞMİŞ Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü düzenlediği resepsiyonla kutladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü düzenlediği resepsiyonla kutladı.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal'ın yanı sıra BM çevresinden büyükelçiler ve diplomatlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, davetlilere hitap etti.

Yıldız, resepsiyona katılan misafirlere hoş geldiniz diyerek Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında bağımsızlık için verdiği mücadeleyi anlattı.

Türk milletinin o yıllarda Anadolu'yu kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Yıldız, "Ancak milletimiz, tarihte birçok kez olduğu gibi, taciz ve çifte standartları asla kabul etmeyeceğini bir kez daha kanıtladı." diye konuştu.

Yıldız, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğuna vurgu yaparak, "Dolayısıyla, Kurtuluş Savaşı liderleri sadece vatanın kurtuluşu için çalışmadılar, aynı zamanda vizyonlarıyla küresel ölçekte barışçıl bir devlet tasarladılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesiyle dış politikasını belirlediğine dikkati çeken Yıldız, "Bu bilge liderlik sayesinde Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Çevremizde bu kadar çok çatışma olmasına rağmen Türkiye hiçbir büyük çatışmaya sürüklenmedi. Bu başarıyı liderlerimizin rehberliğine, etkili diplomasiye ve güçlü askeri güce borçluyuz." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin barış ve güvenlik alanında çatışmalara çözüm bulmak için BM ruhuyla tüm uluslararası toplumla çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yıldız'ın konuşmasının ardından katılımcılara Türk kahvesi ve Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA
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