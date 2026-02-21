New York'un ünlü Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi

NEW ABD'nin New York kentinde yaşayan yüzlerce Müslüman, şehrin en ünlü ve işlek alanlarından Times Meydanı'nda iftar yaptı, ardından teravih namazı kıldı.

"Wayoflifesq" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program, kadın erkek yüzlerce kişiyi bir araya getirdi."

Times Meydanı'nın en işlek alanı Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesi üzerinde toplanan Müslümanlar, iftar vaktinin girmesiyle birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar için yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz kumanya dağıtıldı.

İftar programında 1200 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

"Wayoflifesq" hesabının sahibi "S.Q", AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin Batı medyası tarafından kötü bir şekilde anlatıldığını belirterek, "Burada olmamızın amacı, insanlara Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, onları eğitmek ve dünyayı İslam hakkında bilgilendirmektir." dedi."

S.Q, "Bizimle bağlantı kurmanızı ve kültürümüzün sizin kültürünüz olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin, bizimle oturun. Gelin, bizimle yemek yiyin. Gelin, bizimle iftar yapın ve bu güzel Ramazan ayının tadını bizimle çıkarın." ifadelerini kullandı.

Organize ekibinde yer alan Harman ise "Burası New York, burada her zaman bir şeyler oluyor. İnsanlar buradan geçerken neler olup bittiğine her zaman şaşırıyorlar. Bugün burada 1200 Kur'an-ı Kerim dağıttık. İnsanlar onu İngilizce, İspanyolca, Almanca, hangi dilde olursa olsun alıyorlar."

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

İftardan sonra grup, yanında getirdikleri seccadelerin üzerinde, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Meydanı'nın ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.

New York şehrinin en işlek yerlerinden biri olan Times Meydanı'ndaki Müslümanların iftar ve teravihi, çevrede bulunan New Yorkluların ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Namaz esnasında çevreden birçok kişinin cep telefonları ile bu anı kaydettiği görüldü.

New York polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Times Meydanı'ndaki programda iki kişi kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Times Meydanı'nda ilk iftar program 2022 yılında gerçekleştirilmişti.