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New York'ta Tasavvuf Musikisi Rüzgarı: 'Birliğin Sesi' Konseri Carnegie Hall'da Gerçekleşti

New York'ta Tasavvuf Musikisi Rüzgarı: 'Birliğin Sesi' Konseri Carnegie Hall'da Gerçekleşti
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Carnegie Hall'da Nef Filarmoni Orkestrası tarafından düzenlenen 'Birliğin Sesi' konserinde tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 'Birliğe Ulaş' şiiriyle başlayan konser, büyük ilgi gördü ve sanatçılara seyircilerden bol alkış geldi.

NEW New York Carnegie Hall'da düzenlenen "Birliğin Sesi" konserinde tasavvuf musikisi eserleri filarmonik olarak seslendirildi.

Manhattan'daki dünyaca ünlü Carnegie Hall'da Nef Filarmoni Orkestrası tarafından düzenlenen tasavvuf musikisi konserinde mütefekkir ve mutasavvıf Kenan (Rifai) Büyükaksoy'un güfte ve bestelerinden oluşan repertuvar sunuldu.

Sunum, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

"Birliğin Sesi" ismini taşıyan tasavvuf musikisi konseri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Birliğe Ulaş" şiirinin okunmasıyla başladı.

Şef Orhan Şallıel tarafından yönetilen filarmoni orkestrasının icra ettiği klasik eserler, devlet sanatçısı Ahmet Özhan, tenor solist Emre Ömürlü ve bariton solist Serkan Kocadere tarafından seslendirildi.

Solistler, müzikseverlere Kenan Rıfai'ye ait Nat-ı Nebevi, Ey Habibi Muhterem, Selamet Her Dü Alemde ve Ruhu Cismu Batınu Zahirsin gibi bestelerin yer aldığı seçki sundu.

Türk ve Amerikalı müzikseverlerin tamamen doldurduğu salonda Özhan, Ömürlü ve Kocadere'nin performansları büyük beğeni topladı.

Sanatçılar, konser bitiminde seyircilerden büyük alkış aldı.

"Kendi adımıza da ülkemiz adına da çok onur verici bir durum"

Nef Filarmoni Orkestrası'nın kurucusu ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğum gününe denk gelen konseri Carnegie Hall gibi klasik müzikte "bu işin mabedi olarak adlandırılan" mekanda gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Timur, "ABD'de yerli, yabancı birçok insanla böyle bir konserde buluşuyor olmaktan dolayı çok gururluyuz." dedi.

Tasavvuf musikisinin, New York'taki prestiji dünyaca bilinen sanat merkezine taşınmasına ilişkin Timur, "Kendi adımıza da ülkemiz adına da çok onur verici bir durum." diye konuştu.

Timur, farklı iki musikinin sentezinin filarmonik olarak seslendirilmesini "ayrı bir boyut" olarak değerlendirdi.

Böyle bir alanda "öncü olmanın" kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Timur, "Birliğin Sesi, konserimizin adı, teması da o. Birlik, (Tevhid) dediğimiz, insanların tüm farklılıklarının bir araya gelmesi konusu." ifadelerini kullandı.

Orkestra Şefi Orhan Şallıel de konserlerle ilgili, "Bizim için gerçekten çok özel bir tecrübeydi ve beklentilerimin çok üzerinde bir seyirci vardı. Aslında bu, ağır bir program. Bazı dinleyiciler için ben biraz endişeliydim ama öyle bir seyirciyle karşılaştık ki inanılmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

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