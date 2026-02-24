Haberler

New York'ta polisin kar topu yağmuruna tutulması hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
New York Polis Departmanı, Washington Square Park'ta meydana gelen kar topu savaşında polis memurlarının hedef alındığını belirterek soruşturma başlattı. Komiser Jessica Tisch, olayı suç olarak nitelendirerek görüntülerin utanç verici olduğunu söyledi.

ABD'de New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, emniyet güçlerinin görevde olduğu sırada kalabalık bir grup tarafından kar topu yağmuruna tutulmasının suç teşkil ettiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın ardından Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen yüzlerce kişinin katıldığı dev kar topu savaşı, bir süre sonra parkta görevli NYPD personeline yöneltildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üniformalı memurların hedef alındığı ve üzerlerine yoğun şekilde kar topu fırlatıldığı görüldü.

Görüntülerde, bazı memurların atılan karlar karşısında geri çekilmek zorunda kaldığı anlar yer aldı.

NYPD Komiseri Tisch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntüleri incelediklerini belirterek, "Sergilenen bu davranış utanç vericidir ve bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Tisch, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

