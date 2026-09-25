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New York'ta BM Genel Kurulu marjında Dışişleri Bakanı Fidan, Erakçi ile buluştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile New York'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile New York'ta görüştü.

Kaynak: AA
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