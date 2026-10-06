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New York eyaletinde kızamık vakaları artınca afet acil durumu ilan edildi

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New York eyaletinde kızamık vakaları artınca afet acil durumu ilan edildi
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ABD'nin New York eyaletinde kızamık vakalarının artması üzerine Vali Kathy Hochul, eyalet genelinde afet acil durumu ilan etti. Yılın başından cumartesiye kadar eyalette 108 kızamık vakası kaydedildi. New York kentinde 7 vaka teyit edildi.

NEW YORK, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaletinde kızamık salgını nedeniyle afet acil durumu ilan edildi. Bu adım, ABD'de vakaların artışa geçtiği 2025 yılından bu yana bir eyalet tarafından bu yönde alınan ilk karar oldu.

New York Valisi Kathy Hochul pazartesi günü yayımladığı kararnameyle, kızamık vakalarının eyalet genelinde artış göstermesi nedeniyle "Eyalet Afet Acil Durumu" ilan etti.

Kararnameye göre, yılın başından cumartesi gününe kadar eyalette 108 kızamık vakası kaydedildi. Bu vakaların 92'si, 15 Temmuz'dan bu yana büyük ölçüde 18 ilçedeki aşılama oranının düşük olduğu kırsal topluluklarda bildirildi.

New York kentinde ise 7 vaka teyit edildi.

Eyaletin kırsal bölgelerinde ve komşu eyaletlerde kızamık vakalarında artış görülüyor. Pennsylvania Sağlık Departmanı pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2026 başından bu yana eyaletin 39 ilçesinde 5'i ölümle sonuçlanmak üzere 1.004 kızamık vakasının teyit edildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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