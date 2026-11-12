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New York Brooklyn'de çöken binanın enkazında 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

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New York Brooklyn'de çöken binanın enkazında 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
New York Brooklyn'de çöken binanın enkazında 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
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New York'un Brooklyn bölgesinde bir binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. FDNY'nin 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanıyla yürüttüğü kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceği, olayın soruşturulduğu bildirildi.

NEW New York'un Brooklyn bölgesinde çöken binanın enkazı altında kalan 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ile Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu belirtti.

ABD basını FDNY yetkililerine dayandırdığı haberlerinde ölü sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 19'a yükseldiğini aktardı.

Yetkililer, 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanının görevlendirildiği kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ve olayın soruşturulduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

Kaynak: AA
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