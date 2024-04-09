Nevşehir Valisi ve Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali Fidan, mesajında, bayramların toplumsal hayatta önemli yerleri olduğunu belirtti.

Bayramların, iyilik ve güzelliklerin sevgi ve hoşgörü ikliminde harmanlanıp ortaya çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da sağlamlaştığı ayrıcalıklı günler olduğunu vurgulayan Fidan, "Değerli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, İslam alemine, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum ve mağdur gönül coğrafyalarımızdaki zulüm altındaki kardeşlerimize ve tüm insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı da bayramlarda hakim olan barış ve hoşgörü ikliminin dünyaya huzur getirmesini diledi.

Nevşehir halkının bayramını tebrik eden Arı, "Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.