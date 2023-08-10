Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi. Yerine ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Nevşehir Valisi değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 57 ilin valisi değişirken bu iller arasında yer alan Nevşehir'in de Valisi değişti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirilirken, Nevşehir Valiliği'ne ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan atandı. - NEVŞEHİR