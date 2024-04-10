Nevşehir Valiliği Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı düzenledi

Nevşehir Valiliğince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vilayetler Birliği Sosyal Tesisleri'ndeki programa, Vali Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.