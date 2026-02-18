Haberler

Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 15'i tutuklandı

Güncelleme:
Nevşehir merkezli 3 ilde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 27'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 15'i tutuklandı, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 43 şüpheliye yönelik 16 Şubat'ta Nevşehir, İstanbul ve Isparta'da helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 224 polis, polis helikopteri, İHA ve narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle 45 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalanmıştı. Aramalarda, 8 kilo 363 gram sentetik uyuşturucu, 342 gram uyuşturucu, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 5 ruhsatsız silah ve 63 fişek ele geçirilmişti.

