Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformlarında indirimli gıda ürünleri satışı bahanesiyle sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformlarında indirimli gıda ürünleri satışı bahanesiyle sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis, çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunarak, bazı gıda ürünlerinde indirim yaptıklarını belirtip, vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title