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Nevşehir Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1-9 Ağustos'ta düzenlediği Nevşehir Kültür Yolu Festivali; konser, söyleşi ve etkinliklerle tamamlandı. Vali Kök, festivalin tarihi ve doğal zenginlikleri tanıttığını ve marka değerini güçlendirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-9 Ağustos arasında düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali sona erdi. Festival kapsamında kentte söyleşi, konser gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Valilik Fuaye Salonu'nda açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Kök, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere milletvekilleri ve kültür turizm ailesine teşekkür etti. Vali Kök, "Kapadokya'nın görkemli atmosferinde gerçekleştirilen, Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizde aziz vatandaşlarımız ve kıymetli misafirlerimizle, büyük bir coşku içerisinde bir araya geldik. Yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinlik; il, ilçe, belde ve köylerimizin tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası tanıtımının yanı sıra, şehrimizin marka değerini oldukça güçlendirdi. Tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi buluşturan Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerinde, daha nice Kültür Yolu Festivallerinde birlikte olmak dileğiyle" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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