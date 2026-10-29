Nevşehir Göreme'de peribacası çökmesinde can kaybı 3'e yükseldi, 5 yaralı tedavide

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi otoparkı yakınlarında meydana gelen peribacası çökmesinde can kaybı 3 olarak açıklandı. Bölgedeki arama çalışmaları sırasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama-kurtarma çalışma tamamlanırken, yaralı 5 kişinin ise tedavileri sürüyor.

VALİ KÖK: DİĞER BÖLGELERDE GÜVENLİK RİSKİ YOK

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de yaptığı açıklamada, çökmenin sadece olayın meydana geldiği lokal alanda etkili olduğunu vurguladı. Kapadokya genelindeki diğer turizm alanlarında ve peribacalarında herhangi bir güvenlik riskinin bulunmadığını belirten Vali Kök, olayın yaşandığı alanın güvenlik çemberinde tutulmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kişinin ve yaralıların kimlik tespit çalışmaları sürerken, resmi makamlarca isimlere dair henüz bir açıklama yapılmadı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı koordinasyonunda başlatılan adli soruşturma ise çok yönlü olarak yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı