Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Gökhan D. idaresindeki 50 ABB 818 plakalı hafif ticari araç, Zafer T. yönetimindeki 38 D 8272 plakalı otomobil ile Mustafa K'nın kullandığı 50 AFT 343 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.