Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada baba-oğul öldü; 7 yaralı

Nevşehir'de sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada, baba ve oğlu hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

NEVŞEHİR'de sağnak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba-oğul hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindemki 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobilde bulunan oğlu Aras Cingitaş'ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba-oğulun cansız bedenleri ise hastane morguna götürüldü.

Basan mensuplarına açıklama yapan diğer araç sürücüsü Hasan Sarıyıldız ise "Aksaray yolundan Nevşehir'e geliyordum. Burada arabanın biri bana vurur, vurmaz sağa doğru döndüm refüjden aşağı kendimi savruldum başka çare yoktu tabelaya çarptım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da can kaybı 1000'i aştı

İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı korkunç boyutta!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti

Yıllardır devam eden fobi bu senede de devam etti
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

E-5'te can pazarı! Acı haber sonra geldi
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu