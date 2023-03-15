Yeni evli çiftin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çiftin, konakladıkları odada ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı tutuklandı. Ekipler, otelde birkaç gün önce yapılan baca temizliği nedeniyle dökülen sıvaların karbonmonoksit sızıntısına neden olabileceğine ve çiftin de bu sebeple hayatını kaybetme ihtimali üzerinde duruyor.