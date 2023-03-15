Yeni evli çiftin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çiftin, konakladıkları odada ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı tutuklandı. Ekipler, otelde birkaç gün önce yapılan baca temizliği nedeniyle dökülen sıvaların karbonmonoksit sızıntısına neden olabileceğine ve çiftin de bu sebeple hayatını kaybetme ihtimali üzerinde duruyor.
Hafta sonu giriş yaptıkları otelde kendilerinden haber alınamaması üzerine, çalışanlar tarafından M.A. ve K.A'nın odada ölü bulunmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel işletmecisi E.A, otel müdürü T.U. ve işçi A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
CANSIZ BEDENLERİ OTEL ODASINDA BULUNDU
Dün, yeni evli çift balayı için geldikleri Ortahisar beldesindeki otelin kendilerine ayrılan odasında hareketsiz bulunmuştu. Çiftin cesetleri otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
KARBONMONOKSİT İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Ortahisar beldesindeki otelin, kalorifer ısıtmasında kömür kullanıldığı, önceki günlerde yapılan baca temizliği sırasında dökülen sıvaların karbonmonoksit sızıntısına neden olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Öte yandan, M.A. ve K.A'nın cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi.