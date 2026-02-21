Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

NEVŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 38 ayrı olayda toplam 93 kişiye işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 190,7 gram metamfetamin, 203,8 gram bonzai, 75,8 gram kubar esrar, 790 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 266 adet fişek, şarjör, 6 adet bıçak, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 5 adet cep telefonu ve 5 adet SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Motosikletlerle gelip katliam yaptılar
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

Avrupa ülkesi, belediyelerde giyilmesini yasakladı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı