Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B. ve O.R'yi yakaladı.

Hastanedeki röntgen görüntülerinde midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu tespit edilen zanlıların, ikamet ve araçlarındaki aramada ise 101 kapsül halinde 722 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan muhtelif materyal, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 210 lira ile 1320 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.