Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de yapılan narkotik operasyonunda, midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan S.B. ve O.R. isimli iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda 722 gram uyuşturucu ve diğer uyuşturucu ticareti malzemeleri ele geçirildi.

Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B. ve O.R'yi yakaladı.

Hastanedeki röntgen görüntülerinde midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu tespit edilen zanlıların, ikamet ve araçlarındaki aramada ise 101 kapsül halinde 722 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan muhtelif materyal, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 210 lira ile 1320 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı