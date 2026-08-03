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Kore Savaşı Tarihi Öğretmenler Kongresi Nevşehir'de Yapıldı

Kore Savaşı Tarihi Öğretmenler Kongresi Nevşehir'de Yapıldı
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NEVÜ, Anadolu Üniversitesi ve Kore Savaşı Mirası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Kore Savaşı Tarihi Öğretmenler Kongresi'nde, Türk-Kore dostluğu ve savaşın tarih eğitimindeki önemi vurgulandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, Anadolu Üniversitesi ve Kore Savaşı Mirası Vakfı işbirliğinde "Uluslararası Kore Savaşı Tarihi Öğretmenler Kongresi" düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Hüseyin Kök, Kore Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu, Türk askerinin bu savaşta sergilediği cesaret, fedakarlık ve kahramanlıkla dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini ifade etti.

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında bu savaş sırasında kurulan dostluğun ortak acılar ve paylaşılan değerler üzerine inşa edildiğini vurgulayan Kök, aradan geçen yıllara rağmen bu güçlü kardeşlik bağının karşılıklı saygı ve güven temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de Kapadokya'nın tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu, bu yönüyle Nevşehir'in uluslararası kongreye ev sahipliği yapmak için anlamlı bir merkez olduğunu ifade etti.

Kore Savaşı'nın yalnızca askeri yönüyle değil, siyasi, sosyal ve uluslararası sonuçlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini anlatan Aktekin, kongre kapsamında hazırlanan eğitim materyallerinin öğrencilerin Kore Savaşı'nı farklı kaynaklar ve bakış açıları üzerinden değerlendirmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

Kore Savaşı Mirası Vakfı Başkanı Prof. Dr. Jongwoo Han ise bu savaşın tarih eğitimindeki yerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Jongwoo Han, Türkiye'de hazırlanan eğitim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmasının bu alanda önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Kongrede, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cem Gençoğlu ile Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir de birer konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında, akademisyen ve öğretmenlerin katılımıyla çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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