Nevşehir'de 'Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu' başladı

Nevşehir'de "Ulusal Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Sempozyumu" açılış töreniyle başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri müzik dinletisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi gösteri sundu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, açılış programında yaptığı konuşmada, katılımcıların sunacağı bildirilerin yayınlanarak bilim insanlarının istifadesine sunulacağını söyledi.

NEVÜ'nün 2021'de YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edildiğini ve bu kapsamda fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirten Aktekin, şunları kaydetti:

"Kültürel miras, bir milletin hafızası olduğu kadar insanlığın da ortak hazinesidir. Bu hazineyi korumak sadece fiziksel muhafaza altına almak değil, çeşitli boyutlarıyla değerlendirip analiz etmek, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bunu turizme ve paydaşlara kazandırarak farkındalık yaratmak gereklidir. Bu sempozyumda kıymetli katılımcılar çok boyutlu olarak kültürel mirası ele alacak. UNESCO, dünya çapında mimari dokunun muhafazasından dijital belgelemeye kadar pek çok konuya önem veriyor. Biz de bu strateji kapsamında birçok konuyu ele alacağız."

Rektör Yardımcısı Mutluhan Akın da Kapadokya turizminin sürdürülebilirliği ve bölgenin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kapadokya'nın eşsiz bir coğrafya olduğunu ifade eden Akın, "1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından da dünyada korunması gereken 100 jeolojik miras listesindedir. Türkiye'den sadece Kapadokya ve Pamukkale bu listede. Kapadokya'nın benzeri yeryüzü şekilleri dünyada var ama Kapadokya doğal ve kültürel mirasın iç içe geçmesi yönünden farklılık arz eder." diye konuştu.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı oturumlarla devam eden sempozyum 2 gün sürecek.