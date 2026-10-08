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Nevşehir'de UFEST'te ulaşım hizmetleri ve teknolojik yenilikler gençlere tanıtıldı

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Nevşehir'de UFEST'te ulaşım hizmetleri ve teknolojik yenilikler gençlere tanıtıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Nevşehir'de düzenlenen UFEST'te, bakanlık kurumlarının hizmetleri ve teknolojik yenilikler öğrencilere tanıtıldı. Osman Boyraz, gençlerin teknoloji üretiminde daha fazla rol alması gerektiğini vurguladı. Tanıtım stantları yarın da açık olacak.

Nevşehir'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan Ulaşım Festivali (UFEST) düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikteki stantlarda, bakanlığa bağlı kurumlarca sunulan hizmetler ve teknolojik yenilikler öğrencilere tanıtıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı sunumunda, ulaştırma ve altyapının insan ve yük taşımacılığından ibaret olmadığını, aynı zamanda ekonomik kalkınma, üretim, istihdam ve ülkeler arasındaki ticari bağlantıların güçlendirilmesinde stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun uluslararası ulaşım koridorları açısından önemli bir avantaj sunduğunu kaydeden Boyraz, ulaştırma yatırımlarının bu stratejik konumu daha etkin hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Boyraz, özellikle yüksek hızlı tren yatırımları, önemli otoyol ve köprü projeleri ile lojistik koridorların Türkiye'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine katkı sağladığına dikkati çekti.

Sürdürülebilir ulaşım kapsamında elektrikli araçların yaygınlaşması ve karbon ayak izinin azaltılmasının da önem taşıdığını kaydeden Boyraz, gençlerin teknoloji üretiminde daha fazla rol almaları gerektiğini vurguladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da programın gençlerin hem eğlenmelerine hem de ulaştırma sektöründeki gelişmeleri yakından tanımalarına imkan sağlayan bir etkinlik olduğunu, üniversite öğrencilerinin kentteki sosyal ve kültürel imkanlardan daha fazla yararlanmalarını önemsediklerini kaydetti.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ise etkinliğin, gençlerin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanlarını yakından tanımaları açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda, Doğu Ekspresi bilet çekilişinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tanıtım stantları, yarın da öğrencilerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA
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