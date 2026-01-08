Haberler

Nevşehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

Güncelleme:
Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Hatice Çat, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Nevşehir'de otomobilin çarptığı 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Tolgahan K. idaresindeki 34 EJ 9085 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çat'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yola savrulan Çat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayı haber alan çocuğunun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Çat'ın cenazesi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
