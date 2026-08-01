Nevşehir’de Kültür Yolu Festivali başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de 4'üncü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali başladı.

Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde yer alan Damat İbrahim Paşa Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, geçmişten devir aldıkları kültürel mirası, bugünün sanatıyla buluşturan, şehirlerin hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştıran büyük bir kültür hareketi olduğunu dile getirerek Nevşehir'in bu yolculuğun en özel duraklarından biri olması da hiç şüphesiz sahip olduğu eşsiz kültürel mirastan kaynaklandığına vurgu yaptı. Kapadokya'yı eşsiz kılan şeylerin, yalnızca peribacaları ya da vadileri olmadığına değinen Yazgı, "Burayı farklı yapan; doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği güzellik ile insanın binlerce yıllık emeğinin aynı hikayede buluşmuş olmasıdır. Yeraltı şehirlerinden Göreme'nin kaya kiliselerine, Avanos'un çömlek çarkından Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanına kadar uzanan bu zengin miras, bize medeniyetin sabırla, emekle ve ortak değerlerle inşa edildiğini anlatır. İşte bu yüzden Kapadokya yalnızca geçmişi anlatan bir miras değildir" dedi.

'12 FARKLI MEKANDA 156 ETKİNLİK'

Festival boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgiler aktaran Yazgı, "Bu yıl festivalimizin 12'nci durağı olan Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, 1-9 Ağustos tarihleri arasında, 12 farklı mekanda gerçekleştireceğimiz 156 etkinlikle şehrimiz 9 gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Göreme Festival Alanı'nda birbirinden değerli sanatçılarımız konserleriyle festival coşkusunu hep birlikte yaşatacak. 'Yaşayan Miras Nevşehir Sergisi' ise çömlekçilikten taş işçiliğine uzanan köklü ustalık geleneğimizi ziyaretçilerimizle buluşturacak. Uygulamalı atölyeler, söyleşiler ve kısa film gösterimleri sayesinde misafirlerimiz yalnızca eserleri değil; o eserlerin arkasındaki emeği, ustalığı ve kuşaktan kuşağa aktarılan birikimi de yakından tanıyacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı