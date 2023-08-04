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Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kardeş boğularak can verdi

Güncel Haberler

Nevşehir'de yüzmek için Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu. Çocukların cansız bedenleri sudan çıkarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİNİ ÇIKARDILAR

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki kardeşten bir süre sonra haber alınamadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kardeş boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Güncel Haberler

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