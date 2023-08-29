Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de yapılan denetimlerde, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından hüküm giyen 5 kişi yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-28 ağustos tarihlerinde UYAP araması olan şüphelilere yönelik denetimde bulundu.
Denetimlerde, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılandıkları davalarda haklarında verilen hapis cezası kesinleşen 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Veli Çelik - Güncel