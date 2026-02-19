Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

Haberler

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Sefer ve Azime Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran imam, gözyaşlarına boğuldu.

NEVŞEHİR'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin'in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedesi kucağında taşıdı.

Olay, dün sabah, Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Azime Doğantekin (27) ile eşi Sefer Doğantekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürülen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınıp Karacaören köyüne getirildi.

Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi.

Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin'in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
