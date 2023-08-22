Nevşehir'de İnşaat Kazasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 Gözaltı

Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen işçilerden Abdullah Kaya ve Ali İlhan'ın yaşamını yitirdiği olayda, inşaat sahibi Numan Y. ile şantiye şefi Ahmet U. gözaltına alındı. Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.

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Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen işçilerden Abdullah Kaya ve Ali İlhan'ın yaşamını yitirdiği olayda, inşaat sahibi Numan Y. ile şantiye şefi Ahmet U. gözaltına alındı. Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.