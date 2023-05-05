Nevşehir'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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Nevşehir'de, firari hırsızlık hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Nevşehir'de, firari hırsızlık hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan H.E'yi Hacıbektaş ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel