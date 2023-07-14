Nevşehir'de hasat başladı: Vali biçerdöver ile hasat yaptı

Nevşehir Valisi Becel, "Bilinçli üretim, rekolteyi artırdı"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de düzenlenen Hasat Günü'nde biçerdöver sürerek hasada katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Geçen senelere göre kıyaslandığında buğdayda dekarına 250 kilo gram olan ürün, bu yıl 320 kilo grama kadar yükseldi. Bunun en büyük etkisi bilinçli yapılan üretim" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, arpa ve buğday hasadının il genelinde başlaması nedeniyle "Hasat Günü" düzenledi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde düzenlenen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir Kaymakamı Mehmet Zortul, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, davetliler ve çiftçiler katıldı. Biçerdöver ile ilk hasadı yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer, bilinçli üretimin ve sertifikalı tohumların rekolteyi artırdığını söyleyerek, "Bu yıl yağışlar açısından güzel bir yıl geçirdik. Onunda yansımasını görüyoruz. İlimizde uyguladığımız Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi var. Bu projeler sayesinde çiftçimize tohum desteği yapıyoruz. Bu gün hasadını gerçekleştirdiğimiz üründe bunlardan bir tanesi. 2022 yılında çiftçiye 3.3 milyon destek sağlanırken, 2023 yılının sadece bahar döneminde bu destek 4.63 milyon liralık destek sağlandı. Son iki yıl içerisinde çiftçimize 8 milyonun üzerinde destek sağlanmış oldu. Nüfusumuzun yüzde doksan üçlük gibi bir oranı şehirlerde yaşıyor. Köylerimiz boşalıyor. 8-9 kişinin yaşadığı köylerimiz var. Köyleri boşaltıp, şehirlere taşımanın meydana getirdiği travmalar var. Bu da üretecek kesimin üretimden uzak kalması anlamına geliyor. Bunun neticesinde aşırı göçlerin, şehirleşmelerin getirmiş olduğu mevsim değişiklikleri ve küresel ısınma var. Bunları her gün görüyoruz, karşımıza afetler olarak çıkıyor" dedi.

"Nevşehir'de 3 buçuk milyon metrekarelik tarım arazisi var"

Vali Becel, Nevşehir'deki tarım arazilerinin nadasa bırakılan alanlarla birlikte yüzde 63'lük kısmında buğday ve arpa ekiminin yapıldığını söyleyerek, "Geçen sene ile kıyaslandığında dekarına buğdayda 250 kilogramlık olan ürün bu sene 320 kilograma kadar yükseldi. Arpada da yine 250 kilogram olan ürün hasadı bu sene 335 kilograma kadar yükseldi. Bu yükseliş hem bilinçli yapılan projelerin etkisi aynı zamanda kullanılan sertifikalı tohumların, yağışların ve tabii ki çiftçimizin etkisi. Şu an önümüzde güz döneminin etkisi var. İnşallah önümüzde 2023 güz dönemi var. Bildiğiniz üzere buğday ve arpa güz döneminde ekilen ürünler. Güz döneminde Tarım ve Orman Bakanlıktan da alacağımız destekle çiftçimizi destekleyeceğiz. Daha fazla ekim ve üretim yapılması noktasında elimizden gelen desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Yusuf Kapucu da, "Yüzde 75 devlet destekli ürünümüz buğdayın ismi, payitaht. Şimdiye kadar bizim bu topraklarımıza gelen en verimli buğday çeşidi. Bizlere verilen bu destek için devletimize ve Nevşehir yetkililerimize teşekkür ederiz. Bu verilen desteğin önümüzde ki yıllarda da artarak devam etmesini istiyoruz. Buğdaydan elde edilen verim çok mükemmel. 2023 yılı için 550 ile 600 kilogram arasında bir verim bekliyoruz. Ata tohumu kullandığımız tarlamızdan şimdiye kadar hiç olmayan bir verim alıyoruz. Özellikle çiftçi desteklenmeli çiftçi üretmesi lazım. Çiftçi ürettikçe devletin kalkınması ve dış ülkelere bağımlı olmamamız lazım. Yağışların etkisi ister istemez oluyor ama bizim susuz tarlalarımız da var. Eski tohumlara göre bu buğday çeşidi çok güzel" şeklinde konuştu.