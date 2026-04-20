Nevşehir'de mahalle fırınının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın öldü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ekmek yapımında kullanılan fırının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki Fatma Altın hayatını kaybetti. Olayda fırında bulunan diğer kadınlar sağ kurtuldu.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, mahallelinin ekmek yapımında kullandığı fırının tavanının çökmesi sonucu 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Köyde imece usulü ekmek yapılan fırında bir araya gelen kadınların çalıştığı sırada betonarme yapının tavanı çöktü.

Haber verilmesinin ardından köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, moloz altında kalan 64 yaşındaki Fatma Altın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Derinkuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çökme anında fırında bulunan dört kadın ise olayı yara almadan atlattı.

Köy muhtarı Seyit Poyraz, gazetecilere fırının uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, "Mahalle fırınında herkes ortaklaşa ekmek yapardı. Bugün ise çökme oldu. Yağış ve fırının sıcaklığından dolayı tavan kendini bırakmış. Başımız sağ olsun." dedi.

Köylülerden Ömer Gümüş de "1983 yılında yapılmış. Bu fırında korktuğumuz yer bu kısmı değildi ama yağmurların ardından altında ateş de yanınca beton çökmüş." diye konuştu.

Altın'ın cenazesinin yarın öğle vakti köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
