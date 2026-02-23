Haberler

Nevşehir'de firari hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Nevşehir'de "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi firarisi Z.R'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Sokak uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan Z.R. kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan aramada üzerinde 16,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Z.R, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Kamera karşına geçip isyan etti: Ramazan davulcuları artık bitmeli
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz