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Derinkuyu'da Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, yokuşta kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Derinkuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çakıllı köyünde üç tekerlekli elektrikli motosiklet, seyir halindeyken yokuşta kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansla Derinkuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde kaza anı yer alıyor.

Kaynak: AA
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