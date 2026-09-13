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Nevşehir'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.Y. (73) yönetimindeki 50 EA 100 plakalı otomobil, Bala Mahallesi Çilehane Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

R.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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