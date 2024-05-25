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Nevşehir'de Çalıntı Motosiklet Operasyonu

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan denetimlerde çalıntı olduğu değerlendirilen 7 motosiklete el konuldu. Motosikletler yediemin otoparkına teslim edildi, iş yeri sahipleri ve sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, motosiklet satışı yapan iş yerleri ile bazı trafik uygulama noktalarındaki denetimlerde çalıntı olduğu değerlendirilen 7 motosiklete el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünce 27 personelin katılımıyla motosiklet satışı yapan iş yerleri ile trafikteki motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 81 motosiklet kontrol edildi, 7'sine çalıntı olduğu değerlendirilerek el konuldu, bunlardan 6'sının şase ve motor numarasının kazınıp silindiği tespit edildi.

Motosikletler yediemin otoparkına teslim edildi, iş yeri sahipleri ve sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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