Haberler

Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Nevşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, konuşmasında, ahilik geleneğinin bilgi ve tecrübe aktarımının yanı sıra meslek ahlakını, dayanışma ve sorumluluk bilincini nesilden nesile taşıyan köklü bir medeniyet mirası olduğunu ifade etti.

Kök, ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'yi ve ebediyete irtihal eden tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

İlin ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnaf ve sanatkarlara ödüllerinin takdiminin ardından program sona erdi.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole arkasını döndü

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole arkasını döndü
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Dursun Başkan milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
Bakan Fidan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmayın

Bakan Fidan'dan Yunanistan'a flaş uyarı! O adalara dikkat çekti
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Yine göğsümüzü kabarttı: Çılgın Türk Arda
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi